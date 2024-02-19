ФСБ показала, как агент СБУ под видом инвалида заложил бомбу под машину

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала кадры, на которых агент Службы безопасности Украины (СБУ) прикинулся инвалидом, чтобы заложить бомбу под автомобиль в преддверии выборов в Запорожской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии