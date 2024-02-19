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Аргументы и Факты

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ФСБ показала, как агент СБУ под видом инвалида заложил бомбу под машину

ФСБ показала, как агент СБУ под видом инвалида заложил бомбу под машину

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала кадры, на которых агент Службы безопасности Украины (СБУ) прикинулся инвалидом, чтобы заложить бомбу под автомобиль в преддверии выборов в Запорожской области.

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