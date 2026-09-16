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Фанатов «Марселя» не пустят на матч с «Бешикташем» в Стамбуле. УЕФА наказал клуб из-за использования пиротехники на матче прошлого сезона ЛЧ с «Брюгге»

Болельщики «Марселя» не смогут попасть на стадион в рамках матча Лиги Европы против « Бешикташа », сообщает L’Équipe.

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