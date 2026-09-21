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Левый берег

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Привиться от гриппа можно в мобильном пункте у станции метро «Речной вокзал»

Бесплатную вакцинацию против гриппа теперь можно сделать не только в поликлинике, но и в мобильных пунктах, которые работают рядом со станциями метро, Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД).

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