В РФ разработали инновационную добавку, втрое увеличивающую прочность бетона

ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин Ученые из Российского университета дружбы народов имени П. Лумумбы вместе с коллегами из Нигерии и Гамбии разработали инновационную бетонную смесь, в которую включили базальтовые волокна разного диаметра.
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