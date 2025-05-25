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Петербургский дневник

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Лада Лоуренс: Турнир «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ» получил всестороннюю поддержку

Лада Лоуренс: Турнир «ПАРНИ ИЗ СТАЛИ» получил всестороннюю поддержку

Помощник депутата Госдумы, председателя комитета по обороне Госдумы Андрея Картаполова директор Благотворительного Фонда "ПАРНИ ИЗ СТАЛИ" — о том, как прошло мероприятие Поддержка военных, участвующих в спецоперации, является святой обязанностью российских властей, заявил наш президент Владимир Владимирович Путин.

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