Связь с Паулиной Андреевой, развод, сравнения с Яглычем. «Последний богатырь» Виктор Хориняк

Парень из Минусинска сумел покорить не только Москву, но и зрительские сердца. Казалось, проблем в личной жизни у Виктора Хориняка быть не может, однако в прошлом ему не слишком везло в любви.
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