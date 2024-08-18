Учёные объяснили, как сезонное сокращение света влияет на работу нашего мозга

Факт: организм чаще «грустит» в осенне-зимний период. И этому есть объяснение. Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего рассказали, как изменяется деятельность мозга в связи с сокращением светового дня.
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