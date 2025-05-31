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В НАТО готовят сценарии войны с Россией и намерены «доминировать в воздухе и на поле боя» 

В НАТО готовят сценарии войны с Россией и намерены «доминировать в воздухе и на поле боя» 

Специализирующее на военных новостях американское издание Stars and Stripes пишет, что США и их союзники по НАТО в Европе всерьез намерены в ходе потенциального конфликта с Россией «доминировать в воздушном пространстве и иметь решающее преимущество на поле боя».

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Комментарии
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ЮК
Юрий Капустин
Это они серьёзно ..? Ну что ж пройдём парадно победным жагом по Европе ..и Европеек по имеем , оставим русское потомство дуракам
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10 час.
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