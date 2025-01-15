Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского исполняется 313 лет со Дня образования

К 130-летнему юбилею со Дня рождения создателя первого в мире самолёта Александра Фёдоровича Можайского 19 марта 1955 года Ленинградской Краснознамённой военно-воздушной инженерной академии Красной Армии было присвоено его имя.
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