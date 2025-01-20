Уайт сфотографировался с Трампом и Роганом

Уайт выложил совместное фото с Трампом и комментатором UFC Джо Роганом. Уайт заявил, что не будет работать в администрации Трампа: «У меня нет политических амбиций» Соннен считает, что Уайт может стать президентом США: «Гарантирую, что республиканцы поговорят с Даной за закрытыми дверями».