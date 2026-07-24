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Регион 29

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В понедельник, 27 июля, в Архангельске начнется важный этап подготовки к зиме

В понедельник, 27 июля, в Архангельске начнется важный этап подготовки к зиме

Сначала ТГК-2 приступит к расхолаживанию системы, а затем стартуют гидравлические испытания на сетях теплоснабжения от Архангельской ТЭЦ - с отключением горячей воды.

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