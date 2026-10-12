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"Танец с саблями" Дональда Трампа, игры Зеленского и бегство крыс. Украина на минувшей неделе

"Танец с саблями" Дональда Трампа, игры Зеленского и бегство крыс. Украина на минувшей неделе

Основные события на Украине произошли в конце недели - 9, 10 и 11 октября, хотя и предыдущие дни были наполнены резонансными событиями.

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