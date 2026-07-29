Почему я отказалась от яблони в огороде: пять откровенных аргументов против традиционного символа сада

Каждый раз, когда я вспоминаю свою первую встречу с собственным участком, в памяти всплывает один и тот же образ: раскидистое дерево, усыпанное наливными плодами, словно сошедшее с иллюстраций к детским сказкам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии