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"Донни против всех" или "хитрые планы такие хитрые"

"Донни против всех" или "хитрые планы такие хитрые"

Картинко чисто для ехидстваКак известно, Трамп врубил тарифы почти всей планете. И уже пару дней в этих ваших инторнетах бушуют сектанты «Это всё хитрый план такой, сейчас Могучий Белый Хозяин всех как нагнёт, перемогнёт» и так далее.

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Комментарии
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Александр Макеев
Так, ополовиним прогнозы статьи. Получим всё равно негатив для Трампа и его любимого США. Отсюда вывод. Переговоры с Тампом и его командой Россия должна вести ради самих переговоров. Желательно тянуть с подписанием договоров до января 2026 года, а ещё лучше до ноября-декабря 2028 года. И за это время решить самим все насущные проблемы России.
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