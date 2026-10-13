Песков подтвердил обсуждение ситуации с "Яндексом" в правительстве

Компания «Яндекс» срочно принимает меры для ликвидации последствий атак на свои дата-центры. Ситуация находится в центре обсуждений на уровне правительства Российской Федерации, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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