Счетная палата РФ недовольна реализацией проектов в сфере туризма

Счетная палата РФ считает «недостаточно результативной» деятельность Минэкономразвития РФ и Минстрой РФ, а также некоторых региональных властей, которые получали субсидии на развитие туристической инфраструктуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии