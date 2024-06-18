СМИ: Новым генсеком НАТО станет Рютте

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя перспективы назначения преемника на этом посту, впервые публично заявил, что больше всего шансов на это имеет глава правительства Нидерландов Марк Рютте.
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