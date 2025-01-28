В Алжире послу Франции высказали за происходящее в парижских аэропортах

Унизительное обращение, которому якобы подвергались алжирские пассажиры, прибывающие в парижские аэропорты, осудили власти Алжира в разговоре с французским послом, 28 января сообщает AFP со ссылкой на официальное заявление.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии