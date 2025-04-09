Экономист Сакс: новые пошлины США не изолируют Китай

Американский экономист Джеффри Сакс заявил, что повышение пошлин до 104% на китайские товары не сможет ограничить торговые возможности КНР, так как США не в состоянии разорвать её связи с остальным миром.
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