Заслуженный артист РФ, певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) и его жена, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в шоу «Кстати» рассказали о семейной жизни на фоне слухов о расставании, сообщает StarHit.