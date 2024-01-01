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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кайл Гай официально покинул «Панатинаикос» и перешел в «Тенерифе»

26-летний защитник, подписавший двухлетний контракт с греческой командой прошлым летом, оказался на скамейке запасных, когда к команде присоединился Кендрик Нанн, и в конечном итоге потерял место в ротации.

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