В Забайкальском крае сотрудники МЧС России установили 36 виновников природных пожаров

Дознаватели ГУ МЧС России по Забайкальскому краю с начала года выявили 36 лиц (из них 17 детей), виновных в возникновении ландшафтных пожаров: 27 виновников пожаров травы, 9 - лесных пожаров.
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