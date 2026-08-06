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Отказ от Парижа ради сына, травма и мужчина, который рядом 10 лет: как сейчас живет Ирина Безрукова

Отказ от Парижа ради сына, травма и мужчина, который рядом 10 лет: как сейчас живет Ирина Безрукова

Ирина Безрукова временно ограничена в передвижении и вынуждена использовать инвалидное кресло. На кадрах, появившихся в Сети, виден гипс на ее левой ноге.

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