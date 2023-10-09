F.A.С.С.T.: маскирующиеся под службы доставки приложения крадут деньги россиян

В сентябре в рунете появилось новое мошенническое сообщество, участники которого под различными предлогами мотивируют россиян скачивать имитирующие службы доставки вредоносные приложения c функцией кражи денег.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии