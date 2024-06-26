В новом хорроре Slitterhead создатель Silent Hill Кэйитиро Тояма попытался переизобре...

В новом хорроре Slitterhead создатель Silent Hill Кэйитиро Тояма попытался переизобрести геймплей Forbidden SirenРазработчик надеется достучаться до самых разных любителей хорроров, показав им пример интересного проекта, отличающегося от других предложений на рынке.
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