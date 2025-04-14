Штаб обороны ДНР: "Купол Донбасса" за минувшую неделю сорвал 317 атак ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в период с 7 по 14 апреля предотвратили более 300 атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Донецкую народную республику (ДНР).
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