Штаб обороны ДНР: "Купол Донбасса" за минувшую неделю сорвал 317 атак ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в период с 7 по 14 апреля предотвратили более 300 атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Донецкую народную республику (ДНР).