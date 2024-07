Немецкий военный медик рассказал NYT об убийстве сдавшихся в плен российских солдат на Украине

Каспар Гроссе заявил, что знает о трех случаях убийства бойцов ВС РФНемецкий военный медик Каспар Гроссе, служивший в подразделении иностранных добровольцев The Chosen Company в составе ВСУ, рассказал газете The New York Times (NYT) о трех случаях убийства российских бойцов, сдавшихся или пытавшихся сдаться в плен.