НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

143 подписчика

«МЮ» согласовал контракт с Угарте. Хавбек хочет перейти в «Юнайтед», хотя клуб не будет играть в ЛЧ

«МЮ» согласовал контракт с Угарте. Хавбек хочет перейти в «Юнайтед», хотя клуб не будет играть в ЛЧ

Английский клуб согласовал с полузащитником «ПСЖ» условия контракта, сообщает Фабрицио Романо. Футболист хочет перейти в «Юнайтед», хотя манкунианцы и не будут играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх