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ЕС предложил ускорить признание COVID-сертификатов третьих стран

ЕС предложил ускорить признание COVID-сертификатов третьих стран

Лидеры стран Евросоюза в четверг, 21 октября, заявили о необходимости смягчения ограничений на передвижения в ЕС, введенных на фоне пандемии коронавируса, а также ускорения работы по взаимному признанию COVID-сертификатов с третьими странами.

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