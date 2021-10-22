ЕС предложил ускорить признание COVID-сертификатов третьих стран

Лидеры стран Евросоюза в четверг, 21 октября, заявили о необходимости смягчения ограничений на передвижения в ЕС, введенных на фоне пандемии коронавируса, а также ускорения работы по взаимному признанию COVID-сертификатов с третьими странами.
Лидеры стран Евросоюза в четверг, 21 октября, заявили о необходимости смягчения ограничений на передвижения в ЕС, введенных на фоне пандемии коронавируса, а также ускорения работы по взаимному признанию COVID-сертификатов с третьими странами.
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