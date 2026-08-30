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Израильские имена 2026: Мухаммад, Тамар и демографические страсти на школьной скамье

Израильские имена 2026: Мухаммад, Тамар и демографические страсти на школьной скамье

Даже если вы не верите в судьбу, взгляните на список самых популярных имён среди первоклассников Израиля — и вы увидите, как история, политика и демография страны пишутся не только в Кнессете, но и в … .

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