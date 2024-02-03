Министр РФ Чекунков посетил ЯНАО, а Артюхов начал подготовку к выборам: события недели

ЯНАО с рабочим визитом посетил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Вместе с губернатором округа Дмитрием Артюховым они обсудили планы развития опорных арктических пунктов и дали старт году семьи и детства на Ямале.