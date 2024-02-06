Собянин: первую очередь промышленного технопарка ввели в «Алабушево»

Глава Москвы Сергей Собянин сообщил о введении в эксплуатацию трех корпусов на площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва», благодаря чему появятся более 1 тысячи рабочих мест.
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