Шампиньоны — калорий мало, а пользы много Вы знали, что в переводе с французского «шампиньон», собственно и означает «гриб»? Видимо, не зря этот род пластинчатых представителей природного царства уже несколько веков так популярен во всем мире.
Шампиньоны — калорий мало, а пользы много Вы знали, что в переводе с французского «шампиньон», собственно и означает «гриб»? Видимо, не зря этот род пластинчатых представителей природного царства уже несколько веков так популярен во всем мире.
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