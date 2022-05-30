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Шампиньоны — калорий мало, а пользы много

Шампиньоны — калорий мало, а пользы много

Шампиньоны — калорий мало, а пользы много Вы знали, что в переводе с французского «шампиньон», собственно и означает «гриб»? Видимо, не зря этот род пластинчатых представителей природного царства уже несколько веков так популярен во всем мире.

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