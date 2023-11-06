Характеристики и описание БПЛА Италмас, его применение и опасности  

Российский оборонпром расширяет производство беспилотных летательных аппаратов. В октябре 2023 года стало известно о применении в боевых действиях «Изделия 54» или БПЛА «Италмас», по характеристикам и описанию похожего на «Герань».
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