В Крыму призвали завести уголовное дело против Зеленского

Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил. что против главы киевского режим Владимира Зеленского следует завести уголовное дело за организацию терактов в Крыму и возрождение нацизма на Украине.
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