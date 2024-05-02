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В Крыму призвали завести уголовное дело против Зеленского

В Крыму призвали завести уголовное дело против Зеленского

Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил. что против главы киевского режим Владимира Зеленского следует завести уголовное дело за организацию терактов в Крыму и возрождение нацизма на Украине.

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