В России создали повышающий качество урожая гидрогель

Специалисты Института высокомолекулярных соединений (ИВС) РАН, который в начале 2023 года вошел в НИЦ «Курчатовский институт», совместно с Агрофизическим научно-исследовательским институтом в рамках проекта Российского научного фонда (РНФ) синтезировали полимерный гель, который стимулирует рост растений на ранних этапах развития.