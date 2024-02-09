В России создали повышающий качество урожая гидрогель

Специалисты Института высокомолекулярных соединений (ИВС) РАН, который в начале 2023 года вошел в НИЦ «Курчатовский институт», совместно с Агрофизическим научно-исследовательским институтом в рамках проекта Российского научного фонда (РНФ) синтезировали полимерный гель, который стимулирует рост растений на ранних этапах развития.
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