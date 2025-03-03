Лада Искра, Haval H7 и не только — 7 самых главных новинок весны 2025

Январское увеличение утилизационного сбора и последовавший за ним рост цен не привели к спаду продаж – реализация легковых автомобилей по итогам первых двух месяцев идет плюс-минус на уровне прошлого года.
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