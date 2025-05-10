Читинский аэропорт возобновил работу

В Росавиации заявили, что аэропорт Читы возобновил работу в прежнем режиме. «Читинский аэропорт открыт на приём и выпуск воздушных судов с 11:10 мск», — говорится в Telegram-канале представителя ведомства.
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