В Хакасии школьницу госпитализировали после нападения стаи собак

Стая собак покусала 8-летнюю девочку в селе Шира Республики Хакасия, животных отогнала проходящая мимо женщина, но школьнице все равно потребовалась госпитализация, сообщили в СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
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