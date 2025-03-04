Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Хакасии школьницу госпитализировали после нападения стаи собак

В Хакасии школьницу госпитализировали после нападения стаи собак

Стая собак покусала 8-летнюю девочку в селе Шира Республики Хакасия, животных отогнала проходящая мимо женщина, но школьнице все равно потребовалась госпитализация, сообщили в СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

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