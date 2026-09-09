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Россия сохраняет участие в термоядерном проекте ИТЭР. В Евросоюзе признали, что исключить Москву нельзя

Россия сохраняет участие в термоядерном проекте ИТЭР. В Евросоюзе признали, что исключить Москву нельзя

Западные санкции, направленные против России, затронули множество сфер — от энергетики до высоких технологий.

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