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МОСИНФОРМ

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Две художественные выставки открылись в Московском метрополитене

Две художественные выставки открылись в Московском метрополитене

Две новые выставки открылись для пассажиров Московского метрополитена. Одну подготовили вместе с ярмаркой академического искусства «Арт-Россия», вторую — со Школой акварели и Академией акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.

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