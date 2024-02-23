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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие ВТА посетили торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества

Военнослужащие ВТА посетили торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества

В завершении торжественного мероприятия всем присутствующим были вручены памятные подарки. .

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