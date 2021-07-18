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Танасис Адетокумбо пропустил 5-й матч по требованиям протокола по коронавирусу

Форвард «Милуоки» Танасис Адетокумбо, старший брат Янниса Адетокумбо, пропустил 5-й матч финальной серии плей-офф против «Финикса» (2-2) по требованиям протокола НБА по коронавирусу.

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