Россия приближается к полному контролю над Донбассом, и много больше – экс-генерал НАТО

Россия вплотную приблизилась к установлению контроля над всем Донбассом, и даже расширила свои стратегические цели на Сумскую и Одесскую области.
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