Несмотря на непрекращающиеся обстрелы, Россия поднимает регион из руин. Не рановато ли?

В Донбассе «город-сад» будет — но, наверное, не сразу Дмитрий Родионов На фото: последствия обстрела Донецка (Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС) Материал комментируют: Андрей Дмитриев Андрей Милюк Владимир Сапунов Россия строит на Донбассе «город-сад», считает главный редактор RT Маргарита Симоньян.