БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Два запертых моря

Два запертых моря

Восьмого июля 2026-го Румыния, Болгария и Турция — три причерноморские страны НАТО — расширили полномочия группы, которая до этого искала мины в Чёрном море.

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