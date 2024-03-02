Росгвардия: дом в Петербурге, предположительно, поврежден из-за БПЛА

РЕН ТВ Дом на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге, предположительно, поврежден в результате падения беспилотника, сообщили 2 марта в управлении Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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