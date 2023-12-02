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Ещё раз к вопросу о рычаге на пистолете «Манлихер» М1896 г.

Совсем недавно на нашем сайте вышел материал, посвящённый австрийским автоматическим пистолетам, и в нём был упомянут оказавшийся неудачным и не снискавший себе популярности пистолет образца 1896 года, который многие за его характерную форму прозвали «австрийским маузером».

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