Ещё раз к вопросу о рычаге на пистолете «Манлихер» М1896 г.

Совсем недавно на нашем сайте вышел материал, посвящённый австрийским автоматическим пистолетам, и в нём был упомянут оказавшийся неудачным и не снискавший себе популярности пистолет образца 1896 года, который многие за его характерную форму прозвали «австрийским маузером».