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Зеленский пережил худший день в жизни

Зеленский пережил худший день в жизни

Советник главы администрации президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк выразил сильное разочарование исходом событий в России – ранее Киев ликовал из-за открывшегося «окна возможностей», связанного с попыткой вооруженного мятежа.

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