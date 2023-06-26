Зеленский пережил худший день в жизни

Советник главы администрации президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк выразил сильное разочарование исходом событий в России – ранее Киев ликовал из-за открывшегося «окна возможностей», связанного с попыткой вооруженного мятежа.
Советник главы администрации президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк выразил сильное разочарование исходом событий в России – ранее Киев ликовал из-за открывшегося «окна возможностей», связанного с попыткой вооруженного мятежа.
Свежие комментарии