Украина превратилась в чемодан с проблемами: как вся Европа отвернулась от Незалежной

«Если Путин победит на Украине, он не остановится на этом. Он нападет на нашего союзника по НАТО, и мы, как члены НАТО, будем вынуждены вступить в конфликт», — сказал американский президент на этой неделе.
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