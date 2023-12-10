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Украина превратилась в чемодан с проблемами: как вся Европа отвернулась от Незалежной

Украина превратилась в чемодан с проблемами: как вся Европа отвернулась от Незалежной

«Если Путин победит на Украине, он не остановится на этом. Он нападет на нашего союзника по НАТО, и мы, как члены НАТО, будем вынуждены вступить в конфликт», — сказал американский президент на этой неделе.

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